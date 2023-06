Un día como hoy, 11 de junio en la historia: 1641 en Venezuela, un terremoto destruye Caracas y deja más de 10 mil muertos.

-1184 a. C.: según los cálculos del matemático, astrónomo y geógrafo griego Eratóstenes, un día como hoy, en el año 1184 a. C., finaliza la Guerra de Troya, uno de los ejes centrales de la épica grecolatina narrada en un ciclo de poemas épicos de los que solo dos han llegado intactos a la actualidad, la ‘Ilíada’ y la ‘Odisea’, ambas obras atribuidas a Homero.

-1641: en Venezuela, un terremoto destruye Caracas y deja más de 10 mil muertos.

-1770: el explorador británico James Cook descubre la ‘Gran barrera de coral’ en Australia.

-1910: nace Jacques-Yves Cousteau, oficial naval francés, explorador e investigador que estudió el mar y varias formas de vida conocidas en el agua. Se recuerda sobre todo a Cousteau por haber sido en 1943, junto a Émile Gagnan, el coinventor de los reguladores utilizados todavía actualmente en el buceo autónomo (tanto profesional como recreativo) con independencia de cables y tubos de suministro de aire desde la superficie.

-1928: nace Salvador Garmendia, escritor venezolano, autor de novelas y cuentos, guiones para cine, televisión y radio. Por razones económicas no pudo continuar sus estudios de preparatoria y, debido a que contrajo tuberculosis, tuvo que quedarse en cama por tres años. Durante este tiempo Salvador se dedicó a la lectura de muchos libros y así comenzó su sólida base literaria. En 1948 se quedó mudo y empezó a ser parte de un grupo literario en su ciudad natal, Barquisimeto, donde publicó en 1959 su primera novela Los pequeños seres.

-1933: nace Gene Wilder, actor estadounidense, reconocida por participar en films como Young Frankenstein, Willy Wonka & the Chocolate Factory, entre muchas otras.

-1935: en Buenos Aires se firma el protocolo que pone fin a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.

-1955: en Francia, en el circuito de la Sarthe durante la celebración de la mítica carrera automovilística de las 24 horas de Le Mans, tiene lugar un terrorífico accidente al salir volando el Mercedes del piloto Pierre Levegh contra las tribunas repletas de público, tras haber chocado previamente contra el Austin de Macklin, a más de 200 kilómetros por hora, ocasionando un trágico balance de 84 víctimas mortales, incluido el propio piloto.

-1959: nace Hugh Laurie, actor, músico y comediante inglés, conocido por interpretar el papel de Dr. House en la serie del mismo nombre.

-1963: el monje budista Thích Quảng Đức se quemó hasta morir en una calle muy transitada de Saigón en señal de protesta contra las persecuciones que sufrían los budistas por parte del gobierno de Ngô Đình Diệm. Después de su funeral, en el que sus restos fueron finalmente reducidos a cenizas, el corazón de Quảng Đức no se quemó; fue recuperado y atesorado como una reliquia. Este hecho fue tomado como un símbolo de su compasión y llevó a los budistas vietnamitas a honrarlo como bodhisattva. El acto de Thích Quảng Đức incrementó la presión internacional contra el Gobierno; además, fotografías del hecho dieron la vuelta al mundo y sirvieron para cuestionar las políticas adoptadas por el régimen de Diệm, por lo que anunció diversas reformas con la intención de apaciguar a los budistas. Sin embargo, estas medidas no fueron implementadas del todo, generando un deterioro en la disputa. Finalmente, un golpe de Estado derrocó y asesinó a Diệm en noviembre. La inmolación fue vista como un momento crucial dentro de la crisis vietnamita, la cual conllevó a un cambio en el régimen.

-1969: nace Peter Dinklage, actor estadounidense. Desde pequeño, Dinklage siempre sintió pasión por los escenarios; sin embargo, por su estatura, en las audiciones lo encasillaban en papeles bastante específicos a los que se negó por considerarlos inferiores a sus capacidades y ser la burla de su enanismo. Así que se involucró en proyectos independientes tanto en cine como en teatro que le permitieron formarse como actor. Aunque su primer papel de manera profesional fue en la película independiente Living in Oblivion, donde destacó de forma positiva, la interpretación que catapultó la carrera de Dinklage fue en la galardonada The Station Agent (2003), por la que recibió nominaciones en los Independent Spirit Awards y Screen Actors Guild Awards. En 2009, fue confirmado para interpretar a Tyrion Lannister en la serie de la cadena HBO de la heptalogía más conocida de George R. R. Martin, Canción de hielo y fuego. Desde su aparición en el primer capítulo hasta su poderoso discurso en el capítulo final, Dinklage recibió excelentes críticas por su interpretación en Games of Thrones, incluso consiguió el Emmy como mejor actor de reparto en el 2011 y un año más tarde un Globo de Oro. Dinklage, además, ha participado en filmes como Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian; X-Men: Días del futuro pasado; Pixels y Avengers: Infinity War.

-1982: se estrena el clásico de ciencia ficción, dirigido por Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre. El filme, escrito por Melissa Mathison, está protagonizado por Henry Thomas, Dee Wallace, Drew Barrymore, Robert MacNaughton y Peter Coyote. La música estuvo a cargo del compositor John Williams, creador de otras inolvidables bandas sonoras como las de La guerra de las galaxias; Indiana Jones y Harry Potter, entre muchas otras. El rodaje se llevó a cabo de manera cronológica para conseguir actuaciones emocionales y más convincentes, tuvo un presupuesto de 10.5 millones de dólares y se convirtió en un éxito de taquilla. La película ganó cuatro premios Oscar: a la mejor música, al mejor sonido, a los mejores efectos sonoros y a los mejores efectos especiales, y obtuvo otras cinco nominaciones: a la mejor película, al mejor director, al mejor guion original (Melissa Mathison), a la mejor fotografía (Allen Daviau), y al mejor montaje. Además, en 1983 ganó el Globo de Oro a la mejor película dramática.

-1986: nace Shia LaBeouf, actor estadounidense, conocido por participar en largometrajes como Transformers, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Ninphomaniac, entre otras.

-1992: es asesinado Rafael Orozco, cantante colombiano de música vallenata, cofundador y voz líder de la agrupación El Binomio de Oro.

-2001: en Estados Unidos, el delincuente Timothy McVeigh es ejecutado por haber sido el autor del atentado de Oklahoma City contra el edificio Federal Alfred P. Murrah, donde murieron 168 personas -de las cuales 19 eran niños- y resultaron heridas otras 680.

-2002: el Congreso de Estados Unidos reconoce que el italiano Antonio Meucci inventó el teléfono.

-2010: Inicia la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, primera en el continente africano. El primer partido fue un empate entre la selección anfitriona y la mexicana 1 a 1.