SPB 2023: Gaiteros del Zulia cae nuevamente ante Centauros de Portuguesa 74 por 79

El deporte tiene situaciones difíciles de explicar. Gaiteros llegó a la serie contra Centauros de Portuguesa con la confianza de estar en buena ubicación en el standing y no se pensaba que la visita pudiese salir con buenas sensaciones de Maracaibo. Este domingo la

visita ratificó ese resurgir al vencer 74-79 a los Comecandela en el segundo de la serie en el PEBA.

Y esa mejor cara de la visita se mantuvo en el segundo cuarto (20-25). Jonathan Araujo, tan sólido como siempre en esta Liga controlaba los tableros. Robert Gilchrist se fajó con el

dominicano, pero se metió en problemas de fouls (3 en la primera mitad) y Gaiteros no encontró respuesta. El trabajo del Pívot, fue clave para que Centauros se fuera al descanso (34-40).

Segunda parte.

Gaiteros inició mejor el partido tras el descanso. Inició con una racha de 8-2 el tercer cuarto (20-21) pero tras ese arranque, de nuevo la ofensiva tuvo problemas para engranar.

Aunque Chaed Welliam lo intentó, los triples del holandés no fueron suficientes. Lo de Centauros tampoco era mejor, pero mostró una mejor efectividad que el día anterior.

Ya en el último cuarto (20-18) Gaiteros mostró más ganas que ideas, pero cuando la cabeza no ayuda, las piernas y las manos fallan y eso le ocurrió a los Comecandela. Hasta 6 pérdidas no permitieron que los zulianos pudieran descontar en el marcador, esto a pesar

de acercarse a 4 puntos faltando 3 minutos. No obstante las pérdidas (17 en total) fueron el verdugo de un Gaiteros que con esta derrota deja su registro en 5-5 para iniciar una gira de Por cuartos:

14-15, 20-25, 20-21, 20-18.

Anotadores Gaiteros:

M. Butler: 14pts, 3rebs, 1asists

C. Welliam: 14pts, 6rebs

N. Priddy: 12pts, 5rebs, 2asists.

Próximo Juego:

Miércoles 30/03 en Maracay (Taurinos)

Texto: Angel T. Bracho C.