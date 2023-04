SPB 2023: Con Lawson y Gilchrist Gaiteros del Zulia completa nuevamente su plantilla

Gaiteros del Zulia de nuevo está completo. La reincorporación de Ty Lawson y el ingreso de Robert Gilchirst hacen que el equipo se repotencie para mantener el nivel que lo ha llevado a ubicarse en el

primer lugar de la Conferencia Occidental en la temporada 2023 de la SPB. El trabajo es intenso de cara a mantenerse en la cima de nuestro baloncesto luego del primer tercio de temporada ya

transcurrido.

Reincorporación de Ty Lawson.

Ty Lawson nunca estuvo separado del equipo. Un cuadro gripal en primera instancia y el cumplimiento de un trámite personal en segunda instancia no permitieron que el norteamericano pudiera participar con los Comecandela en los últimos tres partidos. “Tuve que ir a Panamá a buscar mi equipaje ya que cuando llegué a Maracaibo mi equipaje se había perdido, no tenía ni ropa ni mis

zapatillas personales, fue algo incómodo y por eso tuve que ausentarme” explicó el base.

Un británico para la pintura gaitera.

Robert Gilchrist es un Ala Pívot de 32 años de edad y 2.06 metros de altura con pasaporte británico que viene a fortalecer el juego interno Comecandela sustituyendo el cupo del alero Terry Larrier. Su

experiencia se ha afianzado principalmente en el baloncesto europeo, con énfasis en las Ligas de

España, Suecia, Grecia y Francia. también participó con el Earthfriends de Tokyo de la Liga Japonesa.

En 2022 jugó con el Rueil Basket de Francia donde dejó promedios de 9,3 puntos, 3.8 rebotes y 1.3 tapones por encuentro; de igual manera viene de participar con el Elan Coton BBC de la República

de Benin (África) donde promedió 8,3 puntos, 8.8 rebotes y 1.1 tapones por encuentro. Gilchrist también ha participado en la selección de Inglaterra de Baloncesto en las eliminatorias para el

europeo de 2019.

El británico llegó a Maracaibo hace más de una semana pero no había debutado con Gaiteros debido a que esperaba la llegada de su Transfer Internacional. El tiempo en Maracaibo le ha permitido

adaptarse a la ciudad y analizar la liga nacional. “Estoy listo para mostrar mis habilidades en ambos costados de la cancha” aseguró el británico. “He visto los partido y entiendo que esta es una liga muy

física. He hecho mis análisis y ya tengo un plan de juego para aplicarlo al equipo de acuerdo a lo que me pida el Head Coach” manifestó el Pívot.

Gilchrist y Ty Lawson se incorporaron a las prácticas de este miércoles de Gaiteros y están en plena forma para colocarse a la orden de Ruben Nembhard para los duelos del fin de semana (vs Centauros). Con ellos Gaiteros espera recuperar la profundidad en su plantilla de cara a los próximos duelos de mitad de temporada.

Texto: Angel T. Bracho C.