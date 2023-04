Municipio Cabimas: Inicia con total éxito operativo Semana Santa 2023

En sus palabras, el burgomaestre, destacó el trabajo en conjunto realizado con los diferentes cuerpos de seguridad, en las que se activaron a unos 400 funcionarios que estarán a disposición de la ciudadanía en 6 puntos de control.

Dijo, que todos los cuerpos de seguridad ciudadana están direccionando y cohesionados, para garantizar el resguardo, la prevención y protección a propios y visitantes.

“Nuestros cuerpos de seguridad están listos para darle a la gente toda la seguridad que requieren. Unidos todos en conciencia, podemos alcanzar todas las metas que trazamos”, aseveró el alcalde.

Afirmó, que se espera que no se registren hechos lamentables y reiteró un llamado de conciencia a toda la población para que no asistan a ducharse a orillas del Lago y recordó que no hay playas aptas en la ciudad.

En tal sentido, Alexander Ocando director municipal de Turismo, hizo un llamado a toda la colectividad para disfrutar sanamente de la Semana Santa, reiterando que no hay playas aptas en la localidad.

De igual modo, extendió el llamado a las familias cabimenses a que asistan a las actividades programadas por la Catedral de Cabimas y a las diferentes plazas que han sido recuperadas por el alcalde Nabil Maalouf, para el sano esparcimiento.

Texto: Gayledys Barrientos/Prensa Alcaldía de Cabimas