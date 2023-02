Gobernador Manuel Rosales asiste a la instalación del Consejo Federal de Gobierno

Durante la transmisión el jefe de estado recordó la visita a la región zuliana, le dije Manuel Rosales, te quiero ver, estoy en el aeropuerto, y el me respondió ya voy para allá.

“Cuando nos vimos, le dije dame la mano, nos dimos la mano, nos saludamos, yo monté en mis redes sociales la foto y los videos, y él también, y yo le dije, Rosales no te dejéis presionar por el odio y la intolerancia, él me dijo yo a eso no le paro, me dijo él, después yo me puse a ver, me metí en las redes de Rosales y me puse a ver los mensajes y todos eran positivo, porque la gente quiere paz, la gente quiere soluciones a sus problemas, la gente quiere progreso, prosperidad, la gente quiere trabajo y eso es lo que tenemos que darle a la gente.