Un día como hoy, 8 de enero en la historia: 1939 nació la diseñadora de modas venezolana María Carolina Josefina Pacanins Niño, mejor conocida como Carolina Herrera.

– 1324: muere Marco Polo, comerciante y explorador italiano (n. 1254). Mercader y viajero veneciano, célebre por sus viajes al Extremo Oriente o Lejano Oriente narrados en Los viajes de Marco Polo, relato que dio a conocer en la Europa medieval las tierras de Asia Central y China.

– 1337: muere Giotto, pintor renacentista, escultor y arquitecto italiano (n. 1266 o 1267). Fue uno de los primeros en sacudirse las limitaciones del arte y los conceptos medievales, por tanto se le considera uno de los padres del Renacimiento.

– 1642: muere Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano (n. 1564). Es considerado «padre de la astronomía moderna”, el “padre de la física moderna”, y “padre de la ciencia”. Galileo también fue un ferviente defensor y seguidor de las ideas de Copérnico. Entre sus logros se cuentan la mejora del telescopio, numerosas observaciones astronómicas y la ley del movimiento uniformemente acelerado (MUA).

– 1742: nace en Newcastle-under-Lyme (Reino Unido), Philip Astley, considerado el padre del circo moderno.

– 1896: muere en París Paul Verlaine, poeta francés.

– 1909: en París, la Asamblea Nacional rechaza la propuesta de abolición de la pena de muerte.

– 1914: el Middlesex Hospital de Londres utiliza el radio para tratar el cáncer.

– 1935: nace Elvis Presley, cantante de rock estadounidense (m. 1977).

– 1939: nació la diseñadora de modas venezolana María Carolina Josefina Pacanins Niño, mejor conocida como Carolina Herrera.

Herrera, nacida en Caracas, se ha destacado por defender siempre el estilo y la belleza sin la obligación de seguir una tendencia. Por su lista de clientas famosas y poderosas, han pasado personajes como Letizia de España, Jackie Kennedy, Nancy Reagan y Michelle Obama.

Para muchos, Carolina Herrera personifica el poder y la positividad del estilo más sofisticado y elegante. Ha sido y sigue siendo la representación de lo chic.

– 1942: nace Stephen Hawking, físico y cosmólogo británico. Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar -junto con Roger Penrose- teoremas respecto a las singularidades espacio-temporales en el marco de la relatividad general, y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación; lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking (o a veces radiación Bekenstein-Hawking).

Hawking padeció una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a lo largo de su vida, que fue agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado. Debido a su enfermedad, Hawking solo podía comunicarse a través de un aparato generador de voz. El científico murió el 14 de marzo del 2018.

– 1947: nace David Bowie, cantante, compositor y actor británico. Figura importante de la música popular durante más de cinco décadas, Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970, su peculiar voz,y la profundidad intelectual de su obra.

En la encuesta de 2002 de la cadena televisiva BBC de los 100 británicos más importantes, se colocó en el puesto número 29. Vendió, aproximadamente, 136 millones de discos a lo largo de su carrera. Recibió nueve discos de platino, once de oro y ocho de plata en el Reino Unido, y cinco de platino y siete de oro en Estados Unidos.

En 2004, la revista Rolling Stone le posicionó en el puesto número 39 de su lista de los 100 artistas de rock más importantes de todos los tiempos, y en el puesto 23 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos.

David Bowie falleció de cáncer el 10 de enero de 2016, dos días después del lanzamiento de su último disco Blackstar.

– 1959: tras haber abandonado el dictador Fulgencio Batista, Fidel Castro entra triunfante en la Habana.

– 1973: Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionan, creando el Grupo Televisa.

– 1979: nace Sarah Polley, actriz canadiense (Dawn of the Dead, Mr. Nobody).

– 1986: en España, se crea la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AACCE).

– 1996: muere en París, François Miterrand, presidente de Francia de 1981 a 1995.

– 1996: Unicef exige a China explicaciones urgentes por la muerte de miles de niños en orfanatos.