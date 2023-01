Un día como hoy, 6 de enero en la historia: Los cristianos conmemoran la llegada de los Reyes Magos a Belén (Día de Reyes)

-Hoy 6 de enero, los cristianos conmemoran la llegada de los Reyes Magos a Belén (Día de Reyes). Según la tradición los Reyes le trajeron ofrendas de oro, incienso y mirra al niño Dios. Para los católicos de los primeros siglos de nuestra era, estos curiosos magos representaban a las primeras religiones paganas que aceptaron el milagro de la Encarnación y la Buena Nueva de la salvación.

-1412: nace Juana de Arco, heroína francesa, santa católica (m. 1431). A los trece años dijo que había oído la llamada de Dios. Algún tiempo después, confesó haber visto a San Miguel y a las primeras mártires Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita, cuyas voces le acompañarían durante el resto de su vida.

En los primeros meses de 1429, en el transcurso de la Guerra de los Cien Años, cuando los ingleses estaban a punto de capturar Orleans, esas voces la exhortaron a ayudar al delfín para así cumplir con su misión de vida, la de liberar a Francia.

Finalmente, Juana murió el 30 de mayo de 1431 en una hoguera debido a que fue acusada de brujería y herejía.

-1542: en México, el español Francisco de Montejo funda la ciudad de Mérida, hoy capital del Estado de Yucatán.

-1832: nace Gustave Doré, pintor y escultor francés (m. 1883).

-1838: Samuel Morse, inventor del telégrafo, hace la primera demostración exitosa de su invento a través de un cable de 2 km.

-1883: en Líbano, nace Khalil Gibran, destacado poeta, pintor, novelista y ensayista libanés.

-1884: muere Gregor Mendel, botánico austríaco (n. 1822). Mendel se hizo reconocido por usar guisantes de sus jardines, para hacer rigurosos experimentos sobre los fenómenos de la herencia en las plantas, y así dibujar el punto de partida de la genética, una de las ramas fundamentales y emblemáticas de la biología moderna.

Mucho tiempo después de su muerte, a finales de la década de 1920 y comienzos de 1930, se comprendió el verdadero alcance que sus estudios poseían, en especial en lo que se refiere a la teoría evolutiva.

-1912: Nuevo México comienza a formar parte de EE. UU. como cuadragésimo séptimo Estado.

-1914: Henry Ford reduce a hora y media el montaje del automóvil modelo T, e instaura la jornada de 8 horas en sus fábricas.

-1919: muere Theodore Roosevelt, presidente estadounidense (n. 1858). Roosevelt es recordado por su personalidad exuberante, su amplitud de intereses y logros, su personalidad de «cowboy», su masculinidad y su liderazgo en el Movimiento Progresista, un período de activismo social y reformas entre 1890 y 1920 destinado a acabar con la corrupción en EE. UU.

Fue líder del Partido Republicano y fundador del efímero Partido Progresista de 1912. Antes de llegar a la presidencia ocupó cargos en la administración local, estatal y federal. Los logros de Roosevelt como naturalista, explorador, cazador, escritor y soldado contribuyen tanto a su fama como a sus cargos políticos.

-1946: nace Syd Barrett, músico inglés y miembro fundador de la banda Pink Floyd (m. 2006).

-1949: muere Victor Fleming, cineasta estadounidense (n. 1889).

-1953: nace Malcolm Young, guitarrista de AC/DC (m. 2017).

-1954: nace Anthony Minghella, cineasta y guionista británico (m. 2008).

-1967: en Venezuela, el presidente Raúl Leoni inaugura el puente Angostura sobre el río Orinoco. El diseño del puente viene de la mano del afamado ingeniero guayanés Paul Lustgarten (también diseñador del puente General Rafael Urdaneta).

Al momento de su finalización era el noveno puente colgante del mundo. Actualmente es uno de los más largos de América Latina, superando al Puente Hercílio Luz de Brasil construido en los años 20.

Su construcción comenzó el 19 de diciembre de 1962, y fue inaugurado el 6 de enero de 1967, con un costo aproximado de 177.512.000,00 bolívares (35 millones de dólares para ese momento).

Este majestuoso puente está localizado a cinco kilómetros de Ciudad Bolívar y de Soledad, conectando en consecuencia los estados venezolanos de Bolívar y Anzoátegui.

-1974: en Reino Unido se implanta la semana laboral de tres días, a causa de la escasez energética.

-1982: nace Eddie Redmayne, actor británico. Estudió en Eton College y luego asistió a la Universidad de Cambridge. Ganó el Evening Standard Newcomer Award en 2004 por su trabajo en el escenario londinense y obtuvo más papeles en películas y en televisión, incluidos Elizabeth I (2005), The Good Shepherd (2006) y Savage Grace (2007).

En 2010, ganó un Tony Award por su papel secundario en Red , una obra sobre el artista Mark Rothko. La carrera de Redmayne recibió un impulso sustancial de su trabajo en My Week With Marilyn (2011) y la exitosa película musical Les Misérables (2012).

Más tarde Redmayne actuó como Stephen Hawking en la película biográfica The Theory of Everything (2014), ganando un Golden Globe y un Oscar por el papel. A continuación, representó a un artista transgénero en The Danish Girl (2015), nuevamente recibiendo nominaciones al Oscar y al Globo de Oro por su trabajo.

En junio de ese mismo año se confirmó que interpretaría al personaje de Newt Scamander, en la adaptación cinematográfica del libro Animales fantásticos y dónde encontrarlos, perteneciente a la saga literaria de Harry Potter.

-1998: durante la primera semana del Ramadán grupos integristas asesinan en Argelia a más de 500 personas.

-2014: es asesinada durante un asalto Mónica Spear, actriz y modelo venezolana, ex Miss Venezuela (n. 1984).