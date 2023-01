Un día como hoy, 5 de enero en la historia: 1933 en San Francisco (California) empieza la construcción del Golden Gate.

-1463: en París, el poeta François Villon es enviado al destierro.

– 1592: nace Shah Jahan, emperador mogol de la India, que ordenó la construcción del Taj Mahal (m. 1666).

– 1909: Colombia reconoce la separación de Panamá.

– 1927: nace Virgilio Trómpiz, pintor venezolano (m. 2012), conocido como «el pintor de las mujeres”, fue un artista caracterizado por tratar la figura humana con sutil colorido. Desde que era un pequeño, Virgilio demostró gran interés y desempeño por la pintura. Dibujaba personajes populares de su ciudad en paredes, e incluso, detenía a mendigos para capturarlos en sus pinturas.

En el año 1948 Trómpiz se convirtió en el fundador del Taller Libre de Arte. Tuvo una bonita experiencia como ilustrador infantil para la conocida revista Tricolor. En ella trabajó hasta 1970, integrando sus trabajos artísticos y sus clases como profesor de grabado y pintura en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas; la misma escuela donde realizó sus estudios.

Trómpiz obtuvo el Premio Nacional de Pintura en varias oportunidades y su obra está representada en distintas colecciones del continente. El gran grueso de sus trabajos pictóricos está dedicado a la figura femenina sobre fondos decorativos, un rasgo que consolidó un estilo plenamente reconocible, dentro de la figuración venezolana del siglo XX.

– 1931: nace Robert Duvall, actor estadounidense (The Godfather, Apocalypse Now, Deep Impact).

– 1932: nace Umberto Eco, escritor italiano.

– 1933: en San Francisco (California) empieza la construcción del Golden Gate. El Golden Gate es un puente colgante que une la península de San Francisco con el sur de Marin. A pesar de no ser el puente principal de la ciudad, está considerado como el más famoso, por encima del Bay Bridge. Con una longitud total de 2737 metros, el Golden Gate está suspendido entre dos torres de 227 metros de altura, y tiene una calzada de seis carriles (tres en cada dirección). Este majestuoso puente constituyó la mayor obra de ingeniería de su época e incluso hoy en día se considera un gran atractivo turístico para la ciudad de San Francisco, que recibe cada año a miles y miles de visitantes.

– 1940: en EE.UU., la Comisión Federal de Comunicaciones muestra por primera vez la radio FM.

– 1941: nace Hayao Miyazaki, considerado uno de los animadores, ilustradores, guionistas y directores más grandes de Japón.

– 1944: el periódico británico Daily Mail se convierte en el primer diario transoceánico.

– 1946: nace Diane Keaton, actriz estadounidense (Annie Hall, The Goodfather, Reds, Something’s Gotta Give).

– 1952: en París, se estrena Esperando a Godot (obra del teatro del absurdo de Samuel Beckett).

– 1969: nace Marilyn Manson, cantante y artista estadounidense.

– 1975: nace el exitoso actor y productor de cine estadounidense Bradley Cooper. Es famoso por participar en American Sniper, Silver Linings Playbook, Burnt, Limitless, The Hangover, Guardians of the Galaxy (Rocket) y A Star Is Born.

Cooper inició su carrera profesional como actor en la serie de televisión Sex and the City y su debut cinematográfico fue en la película Wet Hot American Summer.

– 1978: nace January Jones, actriz estadounidense (American Wedding, Mad Men, X-Men, Unknown).

– 1998: muere Sonny Bono, cantante, actor y político estadounidense. Esposo de la cantante Cher en los años 60 y 70 (n. 1935).

– 2002: japoneses crean un ojo artificial, implantando globos oculares a renacuajos extraídos de embriones de ranas.

– 2014: muere Nelson Ned, bolerista brasileño (n. 1947).