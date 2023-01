Estado Táchira: “Solo por tres días no se pedirán permisos para el tránsito de vehículos por la frontera”

Este dato fue ofrecido por el gobernador Freddy Bernal, en el marco del anuncio del despegue de la Feria del Asfalto, en rueda de prensa ofrecida en compañía de su equipo de trabajo del IDT, IVT y la Alcaldía de San Cristóbal.

Se trata de un plan para escarificar y asfaltar la vialidad comprendida en las rutas de la Vuelta al Táchira y la Vuelta a Bramón, eventos deportivos clásicos del mes de enero, y que luego de 7 años volverán a incluir al territorio colombiano en una de las etapas.

–Hemos evaluado a lo largo de todo el estado, y hemos detectado unos 334 puntos críticos donde es necesario escarificar y asfaltar por el deterioro de la vía. Vamos a aplicar unas 8.223 toneladas en 18 municipios. La Feria del Asfaltado durará todo el año, circunscribiéndose una primera etapa a las rutas ciclísticas pero vamos a continuar con la recuperación de tramos fronterizos. Será un trabajo que iremos desarrollado paulatinamente. A través de los medios de comunicación y las redes sociales se divulgará el cronograma de medios para que un día antes de realizar los trabajos, los usuarios tomen las medidas del caso y tomen las vías alternas —afirmó el Gobernador.

Vehículos deben cumplir normativas

El viernes concluirá, tanto del lado venezolano como del colombiano un período de flexibilización, durante el cual los vehículos con placas venezolanas y colombianas han podido movilizarse con libertad, dando un lapso para que los conductores se informen de los requerimientos exigidos en cada país y los permisos que se expedirán, los cuales se estarán divulgando a través de los medios comunicación y las redes sociales.

–Si sacan los permisos de sello húmedo, los conductores colombianos podrán movilizarse por 20 días en territorio venezolano. Igualmente cuando una familia de Portuguesa o de Táchira, por ejemplo, quiera ir hasta Bogotá, podrá hacerlo por 20 días siempre y cuando se cumplan los requisitos que hay establecidos en los convenios— agregó Bernal.

Según Freddy Bernal, resulta inevitable para los vehículos ajustarse a la ley en tanto “durante estos 7 años de cierre de puentes internacionales la gente no se ha adecuado a derecho; y estos dos estados –Colombia y Venezuela- son soberanos, tienen sus leyes, y los acuerdos a que se están llegando no son caprichos ni de Colombia ni de Venezuela— puntualizó.

Pidió Bernal paciencia, pues muchos son los asuntos que quedan por ajustar, y que al respecto ha mantenido una conversación constante con el Gobernador de Norte de Santander, el Alcalde de Cúcuta y directores de organismos administrativos del vecino país.

–El lunes me dio satisfacción cuando vi un taxi de Cúcuta en la Redoma del Educador y luego vi tres automóviles de alta gama parados frente al Sambil. Hace tres años nadie apostaba a que eso fuera posible, y hace tres años dije ‘trabajaré sin descanso hasta la apertura de frontera’, y por eso me dijeron que era un loco, un irresponsable, que solo estaba haciendo una promesa electorera— agregó.

Transportistas se ajustan

A las unidades de transporte público se les vencieron los permisos de ruta, el no pago de impuestos en ambos países y no se regularizaron. Por tal motivo, hasta los momentos no opera el servicio; pero a medida que las empresas vayan cumpliendo de lado y lado, el mismo se irá prestando.

–Hay 13 empresas tradicionales que se movilizan entre San Cristóbal y Cúcuta pero ninguna está adecuada a derecho; pero si lo logran, en 15 días podrán trabajar con libertad. Depende de esas empresas que cumplan los requisitos de ley. Hay tres rutas que normalmente vienen de Cúcuta a San Antonio, y tendrán que cumplir los requisitos, igual que cualquiera que desee crear una nueva ruta— sostuvo Bernal.

Para Bernal es importante que el Puente Atanasio Girardot funcione con toda seguridad, limpieza y prestancia a la altura de su trascendencia, para fortalecer los lazos sociales y económicos entre los dos países, por lo cual ha dado instrucciones para evitar cualquier tipo de informalidad en la zona.

–He conversado con el Gobernador de Norte de Santander para que sea el paso más seguro. Por eso anuncio que no habrá economía informal en la zona del puente Atanasio Girardot. No habrá nadie limpiando vidrios, ni carretilleros, ni paso peatonal, ni van a transformar eso en un mercado persa, o en un chiquero. He girado instrucciones al jefe de la Policía del Estado Táchira para que no haya ni tarantines, ni cambuches ni cosa extraña, porque bastante esfuerzo hemos hecho en el Gobierno nacional para tener este puente grande, habilitado, bonito y seguro, y de este lado de Venezuela. El ámbito dantesco que hay en La Parada no puede volverse a repetir aquí, y es fundamental que Colombia tome las medidas de seguridad respectivas.

Por ahora el Puente Internacional Atanasio Girardot será el único propicio para vehículos livianos y motos; mientras que el paso de mercancía será posible en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander y el de Boca de Grita, hasta tanto se habilite una aduana en Puerto de Santander.

También se mostró Bernal inflexible frente a la matraca de funcionarios de seguridad y aseveró que el que sea sorprendido en acciones delictivas, será aprehendido:“También he dado instrucciones a la Guardia Nacional y la Policía del Estado Táchira que seré inclemente en la lucha contra el matraqueo, venga de donde venga. El funcionario que sea detectado matraqueando o extorsionado o usando el uniforme para negocios personales, irá a la cárcel”.