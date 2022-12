Un día como hoy, 18 de diciembre en la historia: 1737 muere en Italia, Antoni Stradivari, constructor italiano de violines que renovó la forma y sonoridad de los mismos

-Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lengua Árabe. Este día es la oportunidad de celebrar el idioma de 22 Estados Miembros de la UNESCO, hablado por 422 millones de personas en el mundo árabe y utilizado por más de 1.500 millones de musulmanes.

El 18 de diciembre de 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el árabe fuera una de sus lenguas oficiales y de trabajo. Más de 40 años después celebramos esta facultad de la lengua árabe de congregarnos en torno a valores compartidos y dar fuerza a nuestras ideas y amplitud a nuestras ambiciones, al servicio de la paz y del desarrollo sostenible.

-1737: muere en Italia, Antoni Stradivari, constructor italiano de violines que renovó la forma y sonoridad de los mismos. También conocido como el Golfo, fue el más prominente luthier italiano. La forma latina de su apellido, (Stradivarius) se utiliza para referirse a sus instrumentos.

-1879: en la localidad suiza de Münchenbuchsee nace el pintor germano-suizo Paul Klee. Su estilo varía entre el surrealismo, el expresionismo y la abstracción.

-1892: en San Petersburgo, Chaikovski estrena El Cascanueces ante la presencia del zar Alejandro III de Rusia. El Cascanueces es una representación de ballet en dos actos y tres escenas de Piotr Ilich Chaikovski, compuesto en 1891–1892. Chaikovski puso música a la adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento «El cascanueces y el rey de los ratones», de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (puesta en escena por Marius Petipa y encargado por el director de los Teatros Imperiales Iván Vsevolozhski en 1891).

-1940: Adolf Hitler ordena a sus generales preparar la invasión de Rusia bajo el nombre clave de Operación Barbarroja. La operación abrió el Frente Oriental, que se convirtió en el teatro de operaciones más grande de la guerra, escenario de las batallas más brutales del conflicto en Europa.

Esta ofensiva se inició el 22 de junio de 1941, sin declaración de guerra previa y en un rápido avance tácticamente similar al desarrollado en Polonia. El avance por el centro tuvo como objetivo la ciudad de Moscú, y el del sur, alcanzar los campos petrolíferos del Caúcaso. Abrió un frente de 2.000 kilómetros de longitud en el que combatieron 140 divisiones con un total de tres millones y medio de hombres. Las tropas alemanas se abrieron en abanico, hacia Leningrado, Moscú y Kiev y tomaron a Stalin desprevenido.

El líder soviético no creía que los alemanes llegasen a atacar, por lo menos en aquellos momentos. Pero, una vez que Stalin no tuvo más remedio que reconocer su error, su reacción fue fulminante.

-1943: nace Keith Richards, guitarrista, cantante, actor, compositor y productor británico. Forma parte de la banda de rock The Rolling Stones, estando ininterrumpidamente en la agrupación desde 1962. Junto al cantante Mick Jagger y el baterísta Charlie Watts (únicos elementos que permanecen de la formación original) son la asociación más larga en la historia del rock.

-1946: nace el cineasta Steven Spielberg. Director, guionista, productor de cine y diseñador de videojuegos estadounidense. Es uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. Candidato siete veces a los Premios Óscar en la categoría de mejor director, obtuvo el premio en dos ocasiones, con La lista de Schindler (1993) y Saving Private Ryan (1998). Tres de sus películas (Jaws, E.T.: the Extra-Terrestrial y Jurassic Park) lograron récord de taquillas y se convirtieron en las películas de mayor recaudación en su momento. Ha sido también condecorado con la Orden del Imperio Británico y la National Humanities Medal.

-1958: lanzamiento del satélite SCORE, considerado el primer satélite de comunicaciones de la Historia.

-1963: nace el actor y productor estadounidense William Bradley Pitt (Brad Pitt). Su trabajo como actor le ha valido el haber sido nominado en tres ocasiones a los Premios Óscar y en cuatro a los Premios Globo de Oro.

-1968: nace el cantante y compositor español Alejandro Sánchez Pizarro, mejor conocido como Alejandro Sanz. Ha vendido más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo y ha ganado 16 premios Grammys Latinos y 3 Grammys anglo.

-1969: en Gran Bretaña queda abolida la pena de muerte.

-1978: nace Katie Holmes, actriz estadounidense. Conocida por ser parte del elenco de Dawson’s Creek, Batman Begins, The Gift, The Kennedys, First Daughter, entre otras.

-1980: nace Christina Aguilera, cantautora, productora y actriz estadounidense.

-1981: nace Josh Dallas, actor estadounidense. Conocido por películas como The Descent, Thor, Red Tails, Ghost Machine, entre otras.

-1987: en Japón sale a la venta el primer capítulo de la mítica saga de videojuegos Final Fantasy para NES.

-1990: la Cámara de los Comunes del Reino Unido rechaza la restauración de la pena de muerte.

-1996: se inaugura el Aqualine Bahía de Tokio, la autopista bajo el mar más larga del mundo. La vía Aqualine Bahía de Tokio, consiste en un túnel submarino que discurre por debajo de la bahía de Tokio y un puente, que une Kawasaki, en la Prefectura de Kanagawa con Kisarazu, en la Prefectura de Chiba, al extremo opuesto de la bahía de Tokio.

Esta autopista tiene una longitud total de 15,1 km, que son aproximadamente 2/3 del túnel submarino y 1/3 del puente, y es por donde transcurre (o conecta a ambos extremos de la bahía) la Carretera nacional 409, cruzando la bahía por la Aqualine Bahía de Tokio. Su construcción costó 11.077 millones de dólares.

-2005: en Bolivia, Evo Morales (del Movimiento al Socialismo) gana las Elecciones presidenciales con el 53,72 % de los votos.

-2009: se estrena Avatar, una de las películas con más ingresos en la historia del cine (US$ 2.782,3 millones).

-2015: se estrena la esperada continuación de la saga Star Wars: Episode VII – The Force Awakens.