Un día como hoy, 17 de diciembre en la historia: 1830 muere Simón Bolívar, militar y político venezolano de la época prerepublicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia

-1239: nace Kujō Yoritsugu, shogun (dictador) japonés.

-1607: nace Pacecco de Rosa, pintor italiano activo en Nápoles durante el Barroco. De Rosa fue muy cercano al círculo filoespañol de artistas que rodeó a José de Ribera, el Spagnoletto.

-1790: bajo el Zócalo de la ciudad de México se descubre la Piedra del Sol Azteca. Este calendario azteca, piedra del sol, monolito cósmico, es considerado probablemente el más importante monumento gráfico de la época prehispánica.

Este espléndido testimonio de la grandeza de los pueblos prehispánicos fue hallado en la plaza mayor de la ciudad de México el 17 de diciembre de 1790, a una distancia aproximada de 35 metros al norte de la actual jefatura de gobierno. Fue esculpido en el siglo XV, probablemente en tiempos de Ahuizotl (1486-1502).

Otra versión (México a través de los siglos), afirma que la fecha grabada en la misma piedra fija su construcción en el año 13 acatl (1479) y que la inauguración fue dos años después en el año 1481.

Algunos historiadores afirman también que las caras que salen de las bocas de las dos culebras corresponden, la de la izquierda al propio sol (tonatihu) y la de la derecha a la estrella (Quetzalcoatl), bien determinada por su signo. De acuerdo con esta versión, los cuatro cuadrantes que rodean a Tonatihu en el centro de la piedra, representan los cuatro soles de la cosmogonía azteca, y la propia piedra del sol representa el quinto sol.

-1819: se declaró la unión de Venezuela y Nueva Granada y nace la República de Colombia. Conocida por la historiografía venezolana como Gran Colombia. Así culmina la Tercera República.

En 1820 la provincia de Coro se une a los independentistas. Simón Bolívar acordó un armisticio con el jefe español Pablo Morillo, comandante de los realistas desde 1816. Ambos -en conjunto con el general Antonio José de Sucre- firmaron con ellos un Tratado de Regularización de la Guerra.

El armisticio se rompió a principios de 1821, cuando Maracaibo decidió unirse a los independentistas y proclamar su adhesión a la Gran Colombia. El 24 de junio de 1821, Bolívar venció a los españoles en la Batalla de Carabobo y quedó sellada la independencia de Venezuela. Unas pocas fuerzas realistas se refugiaron en Puerto Cabello. El 24 de julio de 1823, algunas naves realistas intentaron penetrar al Lago de Maracaibo y fueron derrotadas.

Poco después, Páez, Jefe del Departamento de Venezuela expulsó a los pocos españoles que estaban atrincherados en el Castillo de Puerto Cabello. Fue la última acción bélica de la Independencia de Venezuela.

-1830: muere Simón Bolívar, militar y político venezolano de la época prerepublicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio español.

Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. En 1813 le fue concedido el título honorífico de Libertador por el Cabildo de Mérida en Venezuela que, tras serle ratificado en Caracas ese mismo año, quedó asociado a su nombre.

-1843: en Inglaterra, Charles Dickens publica por primera vez su libro A Christmas Carol. El libro cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su transformación tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La novela consiguió un inmediato éxito y el aplauso de la crítica.

-1917: Estados Unidos promulga la Ley Seca.

La novela de Dickens fue una de las principales influencias en el resurgimiento de las viejas tradiciones navideñas en Inglaterra. A su vez la obra transmite imágenes y sentimientos de optimismo, alegría, calidez, a pesar de los elementos de oscuridad y muerte que abarcan buena parte de la trama.

-1935: muere Juan Vicente Gómez, militar, político y presidente venezolano (1908-1913, 1922-1929, 1931-1935). Gobernó de manera autoritaria a su país desde 1908 hasta 1935. Entre sus logros más notorios destacan la conformación del Estado moderno en Venezuela, la eliminación de los caudillismos criollos y la cancelación de las deudas de la nación. Su régimen fue criticado y tildado de autocrático y opresivo con quienes disentían de sus prácticas. Sus detractores lo llamaban «el bagre», apodo de los lugareños tachirenses.

-1936: nace en Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario Bergoglio, conocido como el papa Francisco, jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Previamente a entrar en el seminario como novicio de la Compañía de Jesús trabajó una temporada como técnico químico.

Es conocido por su humildad, su adhesión a la opción preferencial por los pobres, principio que abarca a los marginados y sufrientes de distinta extracción y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos.

Francisco ha demostrado una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez, entre los que se incluyen su decisión de residir en la casa de huéspedes del Vaticano en lugar de la residencia papal usada por sus antecesores desde 1903.

Al poco tiempo de su elección, en 2013 la revista Time lo consideró una de las cien personas más influyentes, incluyéndolo en el grupo de los «líderes», y meses más tarde lo nombró «persona del año» en 2013. Su fotografía fue portada de la revista Rolling Stone internacional en dicho año.

-1953: nace Bill Pullman, actor de cine y televisión estadounidense. Conocido por sus intervenciones en películas como While You Were Sleeping (1995), Casper (1995), Independence Day (1996) o Scary Movie 4 (2006).

-1973: un atentado contra un vuelo de Pan American World Airways en el Aeropuerto de Roma-Fiumicino provoca 32 muertos.

-1974: nace Giovanni Ribisi, actor estadounidense. Ha trabajado en películas como 60 segundos, Boiler Room, Saving Private Ryan, The Mod Squad, The Gift, Sky Captain y el mundo del mañana, Lost in Translation, Enemigos públicos y Avatar. También es conocido por su papel de Frank, el hermano de Phoebe, en la serie Friends, y como Ralph en My name is Earl. Ribisi a menudo interpreta personajes cínicos e inteligentes, a veces con rasgos de villano.

-1975: nace Milla Jovovich, actriz y modelo ucranianaestadounidense. Jovovich comenzó su carrera de modelo a los once años, cuando Richard Avedon la presentó en los anuncios de Revlon, Las mujeres más inolvidables del mundo, y continuó su carrera con otras campañas notables para cosméticos L’Oréal, Banana Republic, Christian Dior, Donna Karan y Versace. En 1988, tuvo su primer papel profesional en la película para televisión Night Train to Kathmandu, y ese mismo año actuó en su primer largometraje: Two Moon Junction.

-1978: nace Manny Pacquiao, boxeador profesional, actor, cantante y político filipino. Está considerado como uno de los mejores púgiles de la actualidad libra por libra según la revista The Ring, así como uno de los mejores de la historia.

-1987: muere Marguerite Yourcenar, novelista, poetisa, dramaturga y traductora francesa nacionalizada estadounidense en 1947.

-1989: se transmite el primer episodio de Los Simpson («Simpsons Roasting on an Open Fire») en la cadena Fox. Creada por Matt Groening, es considerada una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Los Simpson retrata el estilo de vida de una familia de clase media de Estados Unidos a través del humor y el sarcasmo. Esta familia, la más famosa de la televisión, está conformada por Homero J. Simpson, su esposa Marge Bouvier Simpson, y sus tres hijos: Lisa, Bart y Maggie Simpson.

Estos personajes, habitantes en la ciudad de Springfield, fueron nombrados en honor a los familiares de su creador. La serie se ha desarrollado a lo largo de 25 temporadas y más de 500 capítulos, lo que la convierte en una de las series animadas estadounidenses más largas y con mayor tiempo en el aire.

Los Simpson ha sido galardonada con numerosos premios desde su debut, incluyendo 27 Premios Emmy. En 1999 fue calificada como la mejor serie del siglo XX por la revista Time, y al año siguiente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2007 fue estrenada Los Simpson: la película, la cual recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo.

-1996: en Lima (Perú), terroristas de Túpac Amaru toman la residencia del embajador japonés, y secuestran a 800 personas.

-2000: en Bogotá, entra en funcionamiento el sistema de buses articulados TransMilenio.