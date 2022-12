Curiosidades de la Navidad

Se estima que la canción “White Christmas” de Irving Berlin es el single más vendido en la historia de la música, con más de 100 millones de copias vendidas. (I’m dreaming of a white christmas, With every christmas card I write…).

Delicias navideñas Muchas personas asocian comidas y sabores específicos con la Navidad. En Alemania, por ejemplo, las galletas lebkuchen son mundialmente conocidas durante la temporada navideña. Lebkuchen es una galleta de jengibre que combina perfectamente con el delicioso espíritu navideño. También se encuentran otros: el pudin de Navidad de Reino Unido, el Panettone italiano, el roscón de Reyes en España o el Bienmesabe de Venezuela. Los colores de la Navidad Los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. Pero ¿por qué esos en concreto? La respuesta es que cada uno tiene un significado. El verde simbolizaría la vida, pues es el color de las hojas nuevas; el rojo vendría a ser la sangre de Cristo y el dorado hace referencia a la riqueza, la realeza y la luz.