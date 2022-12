Un día como hoy, 15 de diciembre en la historia: 1891 en Estados Unidos, el profesor universitario de educación física, James Naismith“ invento”, el baloncesto

-37 d. C.: nace Nerón Claudio César Augusto Germánico. Emperador del Imperio romano entre el 13 de octubre de 54 y el 9 de junio de 68, último emperador de la dinastía Julio-Claudia.

Hijo producto del matrimonio entre Cneo Domicio Ahenobarbo y Agripinila, accedió al trono tras la muerte de su tío Claudio, quien anteriormente lo había adoptado y nombrado como sucesor en detrimento de su propio hijo, Británico. Durante su reinado centró la mayor parte de su atención en la diplomacia y el comercio, e intentó aumentar el capital cultural del Imperio mediante la construcción de diversos teatros y la promoción de competiciones y pruebas atléticas.

Diplomática y militarmente su reinado está caracterizado por el éxito contra el Imperio parto, la represión de la revuelta de los británicos (60-61) y una mejora de las relaciones con Grecia. En el año 68 tuvo lugar un golpe de Estado en el que estuvieron involucrados varios gobernadores, tras el cual, aparentemente, fue forzado a suicidarse.

-1832: nace Gustave Eiffel, ingeniero francés. Es el creador de la Torre Eiffel. Ingeniero civil francés, se graduó en la École centrale des arts et manufactures de París y adquirió renombre diseñando varios puentes para la red francesa de ferrocarriles, de los cuales es especialmente notable el viaducto de Garabit.

La fama actual de este ingeniero se debe a su proyecto estrella, la mundialmente conocida torre Eiffel, construida para la Exposición Universal de París de 1889. Tras su retiro de la ingeniería, Eiffel se dedicó a investigar en la meteorología y la aerodinámica, haciendo importantes contribuciones en ambos campos.

-1891: en Estados Unidos, el profesor universitario de educación física, James Naismith, decidió crear una actividad física que pudiera ser practicada en lugares cerrados evitando la exposición a las inclemencias climáticas en los crudos inviernos. Es así como, basándose en un antiguo juego llamado “duck on a rock” (pato sobre la roca), ideó uno con características similares que consistía en depositar un balón dentro de una canasta (básket, en inglés) de duraznos colocada a una altura determinada.

Naismith también redactó sus reglas de juego. Jamás habría imaginado que, con el paso del tiempo, su “invento”, el baloncesto, se convertiría en uno de los deportes más practicados y populares del planeta. Aunque ya para 1936 el baloncesto se había convertido en uno de los deportes oficiales de los Juegos Olímpicos de Berlín.

-1903: en Noruega se prohíbe durante 15 años la pesca costera de la ballena.

-1927: el aviador americano Charles Lindbergh vuela sin escalas de Washington a México (3.100 km) en 26 horas.

-1939: se estrena la película de Victor Fleming Lo que el viento se llevó, protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable. Gone with the Wind (título original) es una de las películas más famosas de la historia del cine. La cinta está basada en la novela homónima escrita por Margaret Mitchell (ganadora de un Premio Pulitzer).

Su rodaje, que duró 125 días, supuso cambios importantes en la técnica cinematográfica. En el momento de su estreno fue la película más cara (4,25 millones de dólares) que se había rodado. También de las más galardonadas por haber recibido diez premios Oscar, récord que mantuvo hasta el año 1959.

-1941: nace Don Johnson, actor, director estadounidense. Conocido por producciones como Miami Vice, Nash Bridges, Tin Cup, Django Unchained, entre otras.

-1961:en Israel, Adolf Eichmann es condenado a muerte tras un juicio en el que fue acusado de genocidio.

-1966: muere Walt Disney, figura capital de la historia del cine de animación infantil. Famoso por personajes como el Pato Donald o Mickey Mouse. Fundó junto a su hermano Roy O. Disney la compañía Walt Disney Productions, que años después se convirtió en la más célebre productora del campo de la animación. En la actualidad es la mayor compañía de medios de comunicación y entretenimiento del mundo.

-1972: nace Stuart Townsend, actor irlandés. Conocido por películas como Summertime, Trapped, Battle in Seattle, Head in the Clouds, entre otras.

-1983: en Argentina, Raúl Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

-1999: en Venezuela, inician lluvias torrenciales que causan inundaciones y deslaves (Tragedia de Vargas). Se estima que el desastre dejó alrededor de 30 mil muertes.

Estos trágicos sucesos fueron especialmente perjudiciales en el estado de Vargas, de donde recibe la denominación, pero además afectó a otras regiones costeras de este país como el estado Miranda y Falcón.

Este hecho es considerado aún hoy, 21 años después, como el peor desastre natural ocurrido en Venezuela durante todo el siglo XX. Las muertes por el deslave aparecen registradas en el libro Guinness de los récords, como el mayor número de víctimas mortales por un alud de barro.

-2000: en Chernobyl, fue apagado el último reactor en funcionamiento.

-2001: en Italia, la torre inclinada de Pisa reabre después de 11 años. Cerró en 1990 para ser reparada y estabilizada.

-2005: en España, se aprueba la ley antitabaco.

-2010: muere Blake Edwards, director, productor, actor de cine. Conocido por su participación clásicos del cine como The Pink Panther, Breakfast at Tiffany’s, The Party, Victor/Victoria, S.O.B; entre otras.

-2011: muere Christopher Hitchens, escritor, periodista y activista ateo británico. Hitchens fue un escritor, periodista y polemista angloamericano, que residió en Estados Unidos. Era conocido por muchos por su estilo de argumento ingenioso y decidido. Esto llevó a Hitchens a ser considerado uno de los mejores oradores del siglo XX.

-2013: muere Joan Fontaine, actriz estadounidense de origen británico. Ganadora de un premio Óscar por la película Suspicion (Sospecha) y protagonista también de Rebeca; ambos filmes, dirigidos por Alfred Hitchcock. Considerada una de las leyendas del Hollywood dorado, trabajó con muchos de los mejores directores de la época: Orson Welles, Billy Wilder, George Cukor, Anthony Mann, Fritz Lang, entre otros.