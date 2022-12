Municipio Maracaibo: Pensionados reclaman aumento salarial este mismo año

El monto de la pensión y del sueldo mínimo establecido en Gaceta Oficial es de 130 bolívares, con lo que un pensionado solo puede comprar “un kilo de queso, un kilo de harina, uno de arroz y una mantequilla pequeña y comemos arroz y arepa con queso todos los días mientras dure”, según confesó uno de los afectados que protestaba.

Carlos Pettit, miembro de la Coordinación Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados y Jubilados, aseguró, en entrevista para el Diario La Verdad, que la devaluación del bolívar por el alza del valor del dólar convirtió en “sal y agua” la pensión, ya que, según el valor de la divisa estadounidense cotizado por el BCV, un pensionado devenga mensualmente 9,20 dólares.

“Todo esto conlleva a que sigamos en protesta, en la calle, para que el Gobierno decrete aumento de sueldo este mismo año, de lo contrario, los trabajadores y pensionados, a inicio del próximo año, nos vamos a la calle todos juntos para que ese aumento se dé”, aseguró Pettit.

El también pensionado recalcó que “el sueldo está establecido en el artículo 81, 89 y 91. El 91 establece que la referencia para el salario mínimo debe ser el costo de la canasta básica familiar, que se ubica actualmente en casi $ 500, y no se puede comparar con 9 dólares mensuales”.

Carlos Pettit lamentó que las personas de la tercera edad se están “bandeando”, ya que “compramos comida para 2 días y viene la calamidad de 28 días para sobrevivir. Hurgar entre la familia, hurgar entre los bolsillos para buscar dinero para comprar comida y algunos hasta hurgando en la basura”.

En cuanto a los bonos otorgados al Sistema Patria, Pettit aseveró que los montos “son insuficientes, no alcanza, y no todos los pensionados y jubilados reciben esos bonos, solo un pequeño grupo privilegiado, que al final se dan cuenta que ni ese bono les alcanza para sobrevivir”.

Promesas vacías para los pensionados

Julio Zabala, presidente de los jubilados y pensionados del Consejo Legislativo Regional, afirmó que en el Zulia hay cerca de un millón de jubilados y pensionados que están afectados por un sueldo paupérrimo, y que el aumento de sueldo debe darse lo más pronto posible, ya que no aceptarán más excusas del Gobierno.

“Ayer Maduro comunicó que Delcy Rodríguez va a hacer unos anuncios con múltiples sorpresas: ¿Cuál sorpresa, señor Presidente? ¿La de pasar hambre, la de irnos acabando poco a poco? No tenemos servicio de salud, no tenemos servicio social, ese salario no vale absolutamente nada”, dijo Zabala sobre los próximos anuncios prometidos por Nicolás Maduro.

También aseguró que “nosotros vamos a seguir en esta lucha”, pidiendo al líder oficialista que “adelante ese aumento de salario, porque de verdad que no aguantamos más. No tenemos ningún tipo de seguridad social y es difícil soportar con 9 dólares al mes el problema de los medicamentos y los alimentos”.

Finalizó advirtiendo que “nosotros no nos vamos a cansar, vamos a seguir esta lucha en la calle, no vamos a bajar la guardia hasta que no consigamos un salario digno y una pensión digna para nosotros”.

Wilfrido Dávila, coordinador general de la Unión Nacional de Acción Social Sindical y Gremial, recalcó que “nosotros decidimos seguir en la calle, que ya llevamos años en la calle, porque es la única alternativa que nos queda para exigir que el Gobierno respete a los trabajadores y a los adultos mayores”.

El pensionado también afirmó que “protestando se logran algunas cosas. Los maestros en agosto, si no salen a la calle, se quedan sin el bono vacacional, que se los había apropiado el Gobierno y tuvo que regresarles el dinero gracias a las protestas de calle en el país”.