Uñas plateadas: cinco maneras de hacerte la manicura más deseada en Navidad

Se acerca la Navidad y todas queremos llevar las uñas perfectas para todos los eventos que tenemos en las próximas semanas. Las manicuras de Navidad más bonitas tienen al rojo, verde y blanco como principales protagonistas, aunque nunca decimos que no a una buena dosis de brillo y a los metalizados, en cualquiera de sus versiones. Durante las Pascuas, las amantes del ‘nail art’ solemos tener muy presentes los tonos dorados y plateados, los reyes absolutos cuando se trata de conseguir una manicura festiva con la que brillar (literalmente). Ya hemos fichado las manicuras francesas doradas más bonitas y tendencia de la temporada, así que ahora le toca el turno al plateado.

Puede que creas que la manicura plateada no es para ti, pero te aseguramos que cambiarás de opinión cuando veas las ideas tan preciosas que hemos encontrado en Instagram. Además, si no te atreves con ella en Navidad, ¿cuándo si no? En serio, en las redes sociales hay ideas increíbles para conseguir una manicura plateada perfecta. Las hay para todos los gustos, desde los diseños que siguen la máxima del ‘más es más’ hasta propuestas con el minimalismo como protagonista, pasando por los que acompañan a la clásica tendencia de la manicura francesa.

Dicho esto, te dejamos con 5 manicuras plateadas preciosas para que elijas tu favorita… y te costará decidirte. ¡Ve pidiendo cita en tu salón de manicura de confianza!

Combinadas con dorado En las uñas navideñas, dorado y plateado son dos imprescindibles. ¿No te decides por uno? Combínalos en tu manicura francesa.

Diseño abstracto Mira lo elegante y bonita que es esta manicura metalizada. ¡Ya estamos haciendo captura de pantalla!

Manicura francesa invertida Esta manicura francesa invertida (es decir, con la línea marcando la cutícula) es la opción perfecta para amantes del minimalismo.

4 En versión ‘mismatched’ ¿Por qué elegir un solo diseño cuando puedes llevar cinco a la vez? Esta manicura navideña en blanco y plateado es un sí rotundo.