Colombia: Linchan a venezolano tras degollar a su pareja

El alcalde de San Onofre, Jesús Julio Terán, lamentó lo que él denominó “horrible hecho acontecido en el día de hoy en nuestro hermoso municipio donde la joven María Eugenia Romero Campo perdió la vida en manos de su pareja. Tenemos que decir ni una más, nuestras mujeres se respetan, nuestras mujeres no se maltratan, no se asesinan. Los hombres no pueden seguir optando por el camino de la violencia. A la salud mental debemos seguirle apostando y fortaleciendo en cada proceso”.

Pidió a todos encomendar a Dios los sentimientos y pensamientos para que traiga paz a los corazones.

Finalmente expresó sus condolencias a la familia de María Eugenia, madre de tres hijos, el tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para que no altere el orden público y deje en manos de las autoridades competentes este tipo de hechos que son rechazables.