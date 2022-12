Un día como hoy, 7 de diciembre en la historia: 1941 en Hawái, la Armada Imperial Japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor.

– Hoy se celebra el Día internacional de la Aviación Civil. En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó oficialmente. Su propósito es generar y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil para el desarrollo social y económico de los Estados.

También se busca resaltar el papel de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en la promoción de la seguridad, la eficiencia y la regularidad del transporte aéreo internacional. El día de la creación de la OACI, se celebra también en esta misma fecha, desde 1944.

-43 a. C.: muere Marco Tulio Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor, y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República romana.

-1732: en Londres se inaugura la Royal Opera House en Covent Garden. El teatro es sede de la compañía real de ópera y el ballet real de Inglaterra. Es el tercer teatro que ocupa ese espacio. La fachada, el foyer y el auditorio fueron construidos en 1856, y casi todos los demás elementos presentes en el complejo fueron reconstruidos en los años 1990. El auditorio tiene un aforo de 2.268 espectadores, con cuatro pisos de palcos, y la galería superior. El proscenio tiene 12,20 metros de anchura y 14,8 de alto.

-1787: en Estados Unidos, el estado de Delaware es el primero que ratifica la constitución.

-1895: los etíopes derrotan a los italianos en Ambia Alagi.

-1932: nace Ellen Burstyn, actriz estadounidense (El Exorcista, Requiem for a dream). Ganadora del Premio Óscar y del Premio Tony como mejor actriz en 1975 (fue la primera actriz en obtener ambos premios el mismo año). Obtuvo seis nominaciones al Oscar durante su carrera. Es conocida, especialmente por interpretar a la madre de la niña poseída por un demonio, en la película de terror El Exorcista, por la cual fue nominada al Óscar a la mejor actriz.

-1935: nace Armando Manzanero, cantante, músico, compositor y actor mexicano. Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional, como «Somos novios» y «Esta tarde vi llover». Ha participado en numerosos programas de radio y televisión, ha grabado más de 30 discos y musicalizado numerosas películas.

-1941: en Hawái, la Armada Imperial Japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor. El ataque sorpresa, fue dirigido a la Flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos y las fuerzas aéreas que defendían la zona. El ataque destruyó 13 buques de guerra y 188 aeronaves, dejó a 2.403 militares y 68 ciudadanos estadounidenses muertos.

El Almirante Isoroku Yamamoto planeó el ataque como el inicio de la Campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, que fue dirigido por el vicealmirante Chuichi Nagumo, quien perdió a 64 militares.

Sin embargo, los tres portaaviones estadounidenses de la Flota del Pacífico no estaban en el puerto y por lo tanto no fueron dañados. Estados Unidos tardó entre seis meses y un año en recuperarse. La opinión pública estadounidense vio el ataque como un acto de traición, y se unió en contra del Imperio Japonés, que salió victorioso en la acción. Japón sería derrotado eventualmente en 1945.

-1941: en Alemania, Adolf Hitler dicta su «Decreto Noche y Niebla»; llamado así de manera eufemística (el título está inspirado de una obra de Richard Wagner). Se trató del inicio de una nueva política de eliminación física de oponentes políticos y miembros de la resistencia en los territorios ocupados, y de «personas que ponen en peligro la seguridad de Alemania». Este decreto también estipulaba el asesinato de prisioneros de guerra, en una clara violación de la Convención de Ginebra.

-1949: nace Tom Waits, cantante estadounidense, famoso por sus canciones de tono áspero, inspiradas en escritores como Charles Bukowski y algunos poetas de la generación beat, en especial Jack Kerouac. Líricamente, las canciones de Waits presentan complejos retratos de lugares y personajes muy variados, aunque también muestra cierta inclinación por baladas más convencionales. Dada su poca repercusión mediática en televisión y radio, algunas de sus canciones son más conocidas a través de versiones hechas por otros artistas: tal es el caso de «Jersey Girl», interpretada por Bruce Springsteen, «Ol’ ’55», por The Eagles, y «Downtown Train», por Rod Stewart, entre otros. En 2011, Waits ingresó como miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll de manos de su compañero Neil Young.

-1956: nace Randy Rhoads, guitarrista estadounidense de hard rock y heavy metal. Es conocido por su trabajo con la banda Quiet Riot a fines de los años 70, y luego con Ozzy Osbourne a principios de los 80. En el año 2003 la revista Rolling Stone lo situó en la posición 36 en su lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Los solos de los temas Crazy Train y Mr. Crowley se ubican en la posición 9 y 28 en la lista de los «100 mejores solos de guitarra de la historia» elaborada por la revista Guitar World. Es considerado uno de los guitarristas más virtuosos de la historia.

-1965: nace Jeffrey Wright, actor estadounidense. Conocido por producciones como Casino Royale, Quantum of Solace, Westworld, The Hunger Games, entre otras.

-1973: nace Damien Rice, músico irlandés. Originalmente Rice fue el cantante de Juniper, una banda de rock con la que llegó a lanzar los singles «The World Is Dead» y «Weatherman».

En la víspera de la grabación de su primer álbum en 1999, a Rice no le gustó la dirección comercial que estaba tomando el disco, debido a la presión de la discográfica Polygram, y decidió abandonar el grupo, para dedicarse a su carrera como solista. Saltó a la fama con los temas «The Blower’s Daughter» y «Cold Water» que fueron parte de la música en la película Closer, dirigida en 2004 por Mike Nichols.

-1982: en Huntsville (Texas) se realiza la primera ejecución mediante inyección letal en Estados Unidos. Rápidamente lo adoptaron otros estados, cuyas autoridades la consideraron más humana que la silla eléctrica y la cámara de gas. En 38 estados, de los 50 que tiene este país, se admite la pena capital como castigo, y en todos ellos puede utilizarse la inyección letal, salvo en uno.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington, indicó que ese método se ha utilizado para ejecutar a más 901 personas en los Estados Unidos. En 2004 lograron suspender todas las ejecuciones en este estado. Esa interrupción se mantiene hasta hoy. En el 2006, la controversia acerca de este método de ejecución llegó hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que dictaminó que se podía recusar su constitucionalidad.

-1989: nace Nicholas Hoult, actor inglés. Conocido por películas como X-Men: First Class, Warm Bodies, Jack the Giant Slayer, Mad Max: Fury Road, About a Boy, entre otras.

-1991: la URSS firma un tratado y pasa a llamarse Rusia.

-1995: la sonda atmosférica de la misión Galileo penetra en la atmósfera del planeta Júpiter.

-2001: lanzamiento del satélite artificial TIMED, dedicado al estudio de las capas altas de la atmósfera.