Retorno de migrantes no llega a más del 6% del total

Explicó que ambas “se reducen” y eso se debe a que fundamentalmente “este año ha aumentado la actividad económica”.

“Muchas personas dejaron el mercado laboral, pasaron a la inactividad y durante estos meses eso ha ido aumentando”, añadió.

El investigador sostuvo que esa reactivación de la actividad económica en el futuro, y “suponiendo que la economía sigue creciendo, tendrá un impacto menor en los niveles de pobreza”.

“Conforme va pasando el tiempo, aunque crezca la economía, el capital social de los que menos tienen les cuesta más ingresar al mercado laboral. Necesitan políticas sociales que incrementen su capital social“, enfatizó.

El especialista aseveró que “no ha habido cambios importantes en la política social, puesto que tenemos casi tres años consecutivos perdiendo matrículas y eso se incrementó a raíz de la crisis de movilidad que tuvimos”.

“No estamos esperando, de ninguna manera, un retorno de migrantes a Venezuela. Eso no va a ocurrir. El retorno (actual) no llega a más del 6% del total, eso no representa casi nada“, apuntó.

Afirmó que no cree que “esta recuperación modesta de la economía suponga un incentivo para el retorno (de venezolanos). Las remesas también han caído, porque la situación de los migrantes depende de lo que pasa en países de destino”.

“Buena parte de esos migrantes ya tienen 3 o 4 años en el exterior, se han instalado. Les resulta difícil regresar”, indicó.