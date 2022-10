Cabimas es atendida por el Gobierno Nacional

Con un despliegue orientado por el presidente Nicolás Maduro, el Partido socialista unido de Venezuela en Cabimas coordinado por José Luis Reverol; Salieron a la calle con un plan conformado por las instituciones del gobierno nacional, dónde resaltan PDVSA, PETROCABIMAS, DIANCA, PNB, GNB, COORPOELEC, CORPOZULIA, entre otras, maquinaria pesada fue utilizada para limpiar las afluentes hídricas del municipio. Más de 3 parroquias atendidas en las cuales destacan la limpieza de la afluente (Caño) de R5 en la parroquia la Rosa, ruptura del tapón que mantenía al río cacaito fuera de su cause natural en la Av. Pedro Lucas Urribarri a las afueras del municipio Cabimas este siendo el causante de la inundación del sector los rosales en la parroquia Germán ríos Linares, el gobierno nacional es un apoyo constante para estás acciones emprendidas este domingo y que continuarán como una medida de prevención a las lluvias que tienen previsto continuar en la localidad Zuliana, a su vez se visitaron sectores que fueron afectados por el aumento de las aguas en el lago, sectores costeros como La montañita y las Malvinas en Ambrosio, el PSUV siempre a estado en la calle y en esta oportunidad no será la excepción ya que el pueblo necesita a sus dirigentes con ellos apoyándolos en las batallas, Cabimas no está sola tiene un equipo revolucionario comprometido con esta ciudad que a dado tanto; puntualizó Reverol

Texto/Imagenes: APC PSUV CABIMAS