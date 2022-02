Actrices y actores más cotizados de Hollywood

En Hollywood es importante tener un cierto caché, esto garantiza la participación no solo en más producciones, sino también en estar mejor pagado. En los últimos tiempos, hay actores y actrices de gran demanda por parte de los estudios, dado que son personalidades que destacan por sus actuaciones y popularidad entre la audiencia.

Los más demandados

Hoy en día existen alternativas a Zonatorrent en las cuales se pueden ver a las actrices y actores más cotizados del momento, gracias a esto es posible disfrutar de sus nuevas películas y series. Aunque la lista es larga, es posible destacar a los siguientes actores y actrices como los más demandados en Hollywood en los tiempos actuales.

Ana Taylor-Joy

Con tan solo 25 años, Ana Taylor-Joy es una actriz de gran popularidad dentro de Hollywood. Nacida en Estados Unidos y de ascendencia argentina, Ana cuenta ya con varios papeles reconocidos como protagonista, como sus apariciones en La bruja, Gambito de Dama, o la Última Noche en el Soho.

Su gran capacidad a la hora de actuar la convierte en una de las favoritas de Hollywood en estos momentos, incluso ha participado en producciones muy esperadas, como “The Northman” de Robert Eggers y en “Furiosa”, una precuela de Mad Max.

Jonathan Majors

El año anterior es uno de los mejores de este actor por su papel en Territorio Lovecraft, una serie de HBO que desafortunadamente no se emite por su cancelación. Sin embargo, gracias a esta participación, ahora es Kang el conquistador.

Su personaje, presentado en la serie “Loki”, se postula para ser uno de los más grandes villanos en la fase cuatro del Universo de Marvel. Por tal motivo, se encuentra en el ojo de nuevas producciones que buscan talento fresco y de calidad.

Florence Pugh

Otra actriz joven de tan solo 25 años, con una gran participación dentro de las producciones de Hollywood. Sus papeles en películas como Midsommar o Mujercitas, son de los mejores en los últimos tiempos.

Sin embargo, su llegada al Universo Marvel en la película de la Viuda Negra, es lo que tiene a esta actriz como una de las más populares entre la audiencia, por su carisma y buenas actuaciones. Cuenta con varias participaciones en próximas películas, como Don’t you Worry Darling y The Maid, así como en varios proyectos del Universo Marvel.

Chris Pratt

Otro de los actores del momento, con participaciones en películas como Jurassic Word, The Lego Movie 2: The Second Part, Guardianes de la Galaxia y próximamente en la película de Mario, Chris Pratt es uno de los más cotizados en la industria.

Su paso desde Parks and Recreation hasta ser superhéroe en Marvel, es uno de los cambios más notorios y mejor aceptados por el público, por lo que cuenta con bastantes años para seguir participando en grandes producciones.

Los latinos más cotizados

Los actores y actrices latinos también cuentan con un lugar dentro de la industria hollywoodiense. Hoy en día se pueden encontrar varios talentos con gran demanda en diversas producciones, dado que la calidad de su trabajo e interpretaciones son de los mejores.

Zoe Saldaña es una actriz que forma parte de las tres películas más taquilleras en la historia. A lo largo de su carrera, la dominicana-estadounidense ha formado parte de grandes películas, como Piratas del Caribe, Avatar, Star Trek, y Guardianes de la Galaxia. En los próximos años, Zoe Saldaña participará en las películas de Avatar, a estrenarse en 2022 y 2024.

Otro actor destacado es Gael García Bernal, proveniente de México. Este actor forma parte de producciones en diversos países de América Latina, así como de Francia, España y Estados Unidos.

Desde su participación en Babel, pasando por Letters to Jullett y A Little Bit of Heaven, este actor cuenta con un repertorio de películas increíbles. En los próximos tiempos participará en el thriller Old, Z (El Zorro), The Mother, Cassandro y People of the Book. Sin duda alguna, el talento latinoamericano sigue presente en Hollywood, con grandes actores y actrices que participarán en producciones esperadas y con gran reconocimiento.

Ser un actor o actriz cotizado en Hollywood es algo a destacar, ya que conseguir esta demanda requiere buenas actuaciones, participar en películas llamativas y ser popular entre el público, algo con lo que cuentan estos actores y actrices.

--